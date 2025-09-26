وزير الكهرباء: مشروع الضبعة إضافة نوعية لقدرات الطاقة

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الأسبوع الذري العالمي في موسكو شهد حدثا تاريخيا يتمثل في نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى موقع محطة الضبعة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الشراكة القوية بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، وتجسد الاهتمام الرئاسي بدعم المشروع الاستراتيجي الذي يضع مصر على خريطة الدول المالكة لأحدث المفاعلات النووية.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز» أن المنتدى ناقش ملفات حيوية تشمل مستقبل الطاقة النووية والتمويل والأمان النووي في المفاعلات الحديثة، إلى جانب التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز القدرات المصرية في مجال الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن المشاركة المصرية الفاعلة في فعاليات المنتدى تعكس رؤية الدولة في امتلاك تقنيات متقدمة لتوليد الكهرباء من مصادر نظيفة وآمنة، موضحًا أن مشروع الضبعة يمثل إضافة نوعية للقدرات الكهربائية المصرية ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.