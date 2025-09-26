الرئيس السيسي: صلابة المصريين يجب أن تكون قائمة على فهم ووعي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن صلابة المصريين لا بد أن تكون قائمة على فهم ووعي.

معدلات التقدم والأداء

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها فجر اليوم بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن شباب مصر هم الأمل في بناء المستقبل، مشددا على ضرورة مواصلة الاهتمام بهم في مختلف ربوع الوطن؛ لما يمثله ذلك من دفع لمعدلات التقدم والأداء إلى آفاق غير مسبوقة.

بناء الإنسان المصري

وفي سياق بناء الإنسان المصري، نوّه الرئيس السيسي بأن كلية الطب العسكري جاءت استجابةً لتطلعات شباب وشابات مصر؛ لما توفره من تعليم ورعاية وحماية، وهو ما دفع الأسر المصرية إلى الحرص على إلحاق أبنائهم بها.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنابر المجتمعية، من إعلام ومساجد وكنائس، إلى الاضطلاع بدورها في إحداث الأثر المنشود وتحقيق التغيير المنشود.