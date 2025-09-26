الرئيس السيسي: مصر لا تتآمر على أحد .. والشعب المصري مسالم بطبعه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر الصادق والقوي على وقف الحرب، والمساهمة في إعادة الإعمار، وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين مع الحفاظ على أرواح المصريين.

أشار الرئيس السيسي إلى أن الاعتداءات التي طالت بعض السفارات المصرية في الخارج، جزء منها نابع من جهل البعض وجزء أخر من لؤم ومكر أهل الشر، مؤكداً أن مصر لا تتآمر على أحد، وأن الشعب المصري مسالم بطبعه، لكنه عصيٌّ على الإيذاء، وأنه لن يتمكن أحد من إلحاق الأذي بمصر.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية إلى الحفاظ على وعيهم وفهمهم ومعنوياتهم وصحتهم، وعلى أملهم في الله، موجهاً التحية إلى جموع المصريين، ومختتماً حديثه بالقول “دائماً لدينا ثقة في الله… ثقة في عدالة موقفنا… وأمانة وإخلاص في مسارنا.”

جهود الرئيس الأمريكي

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، مثمناً جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب في غزة، وحرصه الحثيث في سبيل تحقيق ذلك.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه إلى الطلاب بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز.

الاطمئنان على أحوال الدارسين

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الزيارات المتكررة للأكاديمية تهدف إلى الاطمئنان على أحوال الدارسين والبرامج التي تسعى الدولة إلى تطويرها وتحسينها، حتى تحقق الهدف المأمول منها.