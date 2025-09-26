الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تطوير البرامج التعليمية والتدريبية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، لضمان إعداد ضباط أكفاء قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية.

جاء ذلك في زيارة تفقدية للرئيس إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأكاديمية العسكرية ليست مجرد مؤسسة لتخريج ضباط فقط



أكد الرئيس السيسي أن الهدف من الأكاديمية لا يقتصر على تخريج ضباط المستقبل فقط، بل يتعدى ذلك إلى تطوير وتأهيل الإنسان المصري بشكل عام، رجلاً وامرأة، بما يتناسب مع احتياجات الوطن ومتطلبات العصر.

دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة



وأضاف الرئيس السيسي أن القوات المسلحة تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، مشدداً على أن القوات المسلحة ليست الجهة الوحيدة المعنية بالأمن، بل يجب أن تعمل جميع مؤسسات الدولة بشكل مترابط للحفاظ على استقرار مصر.

الرئيس السيسي: أي خلل في مؤسسة يؤثر على المنظومة ككل

وأبرز الرئيس أهمية أن تعمل جميع مؤسسات الدولة بشكل متكامل، مشيراً إلى أن أي خلل في مؤسسة واحدة يؤثر على النظام ككل، مما يستوجب الحرص على تطوير جميع المؤسسات بشكل مستمر ومتوازٍ لتحقيق أفضل النتائج.