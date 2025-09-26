قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن شباب مصر هم الأمل، لافتا إلى أن كل شاب وشابة بالأكاديمية العسكرية المصرية مشروع له قيمة كبيرة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة أذاعتها قناة «إكسترا نيوز» إن شباب وشابات مصر هم أغلى ما لدينا.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه إلى الطلاب بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز.

 الاطمئنان على أحوال الدارسين

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الزيارات المتكررة للأكاديمية تهدف إلى الاطمئنان على أحوال الدارسين والبرامج التي تسعى الدولة إلى تطويرها وتحسينها، حتى تحقق الهدف المأمول منها.

وأشار إلى أن هدف الزيارة على مستوى الأكاديمية هو صقل الطلبة وضباط المستقبل، لافتا إلى ما تم تطويره خلال الفترة الماضية، ودور الأكاديمية في صقل الإنسان وتطويره وتأهيله.

صقل الضباط والطلبة

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الأكاديمية العسكرية المصرية هدفها الأساسي صقل الضباط والطلبة وتأهيلهم.

السيسي الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية الجيش المصري القوات المسلحة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

ماغي بوغصن

ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد نجلها ريانو

ايتن عامر

كلهم بيحبوا مودي.. أيتن عامر تروج لمسلسلها مع ياسر جلال

غادة عادل وابنها

غادة عادل تغادر مهرجان الغردقة لسينما الشباب مع ابنها

بالصور

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

