الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
الرئيس السيسي: نعمل بكل قوة وإخلاص من أجل وقف الحرب في غزة
وزير الطيران: العلاقات المصرية – السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي
استشهاد فرد من قوات الحماية المدنية وإصابة 3 آخرين أثناء إخماد نيران حريق مصنع نسيج المحلة المنهار .. صور
أخبار التوك شو | الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية العسكرية..الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

إسرائيل تهدد بمنع أسطول الصمود من كسر حصار غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إسرائيل تهدد بمنع "أسطول الصمود" من كسر حصار غزة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية

أكد الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية، أن هناك استمرار صرف الأسمدة بالموسم الصيفي حتى 10 أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر.

عيار 21 يسجل 5060 جنيها.. أسعار الذهب اليوم

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

جفاف العين والحساسية الموسمية.. أبرز أمراض الشتاء

قال الدكتور عمرو فتحي، استشاري طب وجراحة العيون بجامعة بني سويف، إن فصل الشتاء يُعد من أكثر الفصول التي تتزايد فيها أمراض العيون، وفي مقدمتها جفاف العين والحساسية الموسمية.

خالد قاسم: تطبيق المواعيد الشتوية للمحال يرشد الاستهلاك ويضبط الشارع

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنّ الدولة بدأت اليوم الجمعة في تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة على مستوى الجمهورية.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية العسكرية

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية ويتابع الأنشطة التدريبية لهم.

التوك شو إسرائيل غزة حالة الطقس الذهب السيسي

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ماغي بوغصن

ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد نجلها ريانو

ايتن عامر

كلهم بيحبوا مودي.. أيتن عامر تروج لمسلسلها مع ياسر جلال

غادة عادل وابنها

غادة عادل تغادر مهرجان الغردقة لسينما الشباب مع ابنها

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

