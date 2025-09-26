أخبار التوك شو | الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية العسكرية..الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

إسرائيل تهدد بمنع أسطول الصمود من كسر حصار غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إسرائيل تهدد بمنع "أسطول الصمود" من كسر حصار غزة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية

أكد الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية، أن هناك استمرار صرف الأسمدة بالموسم الصيفي حتى 10 أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر.

عيار 21 يسجل 5060 جنيها.. أسعار الذهب اليوم

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

جفاف العين والحساسية الموسمية.. أبرز أمراض الشتاء

قال الدكتور عمرو فتحي، استشاري طب وجراحة العيون بجامعة بني سويف، إن فصل الشتاء يُعد من أكثر الفصول التي تتزايد فيها أمراض العيون، وفي مقدمتها جفاف العين والحساسية الموسمية.

خالد قاسم: تطبيق المواعيد الشتوية للمحال يرشد الاستهلاك ويضبط الشارع

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنّ الدولة بدأت اليوم الجمعة في تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة على مستوى الجمهورية.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية العسكرية

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية ويتابع الأنشطة التدريبية لهم.