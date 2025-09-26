قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
تحول إلى كوم تراب.. 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا مصنع المحلة
سويلم: تنفيذ مشروعات كبرى واتباع سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0
حريق في منزل ميار الببلاوي.. ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة
أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب عدة مناطق في باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

 درجات الحرارة اليوم  وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 32

شرم الشيخ 33

الإسكندرية 28

مطروح 28

أسوان 36

وفي بعض الدول العربية

مكة 39

أبو ظبي 38

القدس  27

بغداد 37

الخرطوم 39

وفي بعض الدول العالمية

 أنقرة 24

بكين 29

باريس 15

مدريد 26

موسكو  14

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الجمعة، يكون خريفى معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وخلال فترات الليل، بينما يظل حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، الجمعة، خلال الطقس، على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية للعظمى خلال فترات النهار.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترامب يسخر من أردوغان

ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أمن الغربية يكشف لغز إشعال النيران بمعرض دراجات نارية بالسنطة

الاب المتوفي

زوج ينهي حياته داخل عش الزوجية بالغربية إثر خلافات أسرية

ارشيفية

عملية تجميل تتحول لكارثة.. اتهام مستشفى شهير بالمهندسين بالتسبب في وفاة سيدة

بالصور

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد