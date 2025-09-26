استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

درجات الحرارة اليوم وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 32

شرم الشيخ 33

الإسكندرية 28

مطروح 28

أسوان 36

وفي بعض الدول العربية

مكة 39

أبو ظبي 38

القدس 27

بغداد 37

الخرطوم 39

وفي بعض الدول العالمية

أنقرة 24

بكين 29

باريس 15

مدريد 26

موسكو 14

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الجمعة، يكون خريفى معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وخلال فترات الليل، بينما يظل حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، الجمعة، خلال الطقس، على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية للعظمى خلال فترات النهار.