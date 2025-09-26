قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا
طريفة إستخراج قيد عائلي أون لاين
قبل الإعلان الرسمي.. 10 مقاعد على الأقل محجوزة للمرأة بتعيينات الشيوخ
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة
توريد القمح والحبوب.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي
معتزة عبد الصبور لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى العودة قريبا.. فيديو
ديمتري دلياني لـ صدى البلد: دولة الابادة تحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة تطهير عرقي
سعر الدولار صباح اليوم الجمعة 26-9-2025
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار تضرب الاسكندرية والعلمين ومطروح.. الطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الجمعة، يكون خريفى معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وخلال فترات الليل، بينما يظل حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، الجمعة، خلال الطقس، على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية للعظمى خلال فترات النهار.

بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، يشهد الطقس اليوم، فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من محافظة الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً على ( السلوم- مطروح - العلمين)، فيما تكون فرص الأمطار ضعيفة إلى خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة ورياح محملة بالأتربة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، اضطرابا في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وخليج السويس، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى متران ونصف المتر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

حول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 25 درجة

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24 درجة

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

جواز سفر

من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترشيحاتنا

الباستا

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

ناجتس

بأقل التكاليف .. طريقة عمل ناجتس الدجاج الصحي

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بمذاق شهي

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد