أمطار تضرب الاسكندرية والعلمين ومطروح.. الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الجمعة، يكون خريفى معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وخلال فترات الليل، بينما يظل حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، الجمعة، خلال الطقس، على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية للعظمى خلال فترات النهار.

بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، يشهد الطقس اليوم، فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من محافظة الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً على ( السلوم- مطروح - العلمين)، فيما تكون فرص الأمطار ضعيفة إلى خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة ورياح محملة بالأتربة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، اضطرابا في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وخليج السويس، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى متران ونصف المتر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

حول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 25 درجة

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24 درجة