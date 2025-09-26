قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خالد قاسم: تطبيق المواعيد الشتوية للمحال يرشد الاستهلاك ويضبط الشارع

خالد قاسم
خالد قاسم
البهى عمرو

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنّ الدولة بدأت اليوم الجمعة في تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة المنبثقة عن قانون المحال العامة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أنّ الهدف من هذه الخطوة هو ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري بما يخدم مصالح الدولة والمواطن.

وتابع، أنّ المحال والمولات التجارية ستعمل وفق التوقيت الشتوي من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مع مدّ العمل ساعة إضافية حتى الـ11 مساءً أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، أما المطاعم والكافيهات والبازارات، فستفتح أبوابها من الـ5 صباحًا وحتى الـ12 منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، مع استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل على مدار 24 ساعة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنّ الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية ستعمل من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود نظرًا لطبيعة خدماتها العاجلة.

واستثنى القرار محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات وأسواق الجملة ومحلات بيع الخضروات والفاكهة والدواجن، نظرًا لارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين اليومية.

خالد قاسم وزارة التنمية المحلية قانون المحال العامة

