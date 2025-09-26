قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
تحول إلى كوم تراب.. 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا مصنع المحلة
سويلم: تنفيذ مشروعات كبرى واتباع سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0
حريق في منزل ميار الببلاوي.. ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة
أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب عدة مناطق في باكستان
روسيا والصين تطالبان مجلس الأمن بتأجيل فرض العقوبات ضد طهران 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسرائيل تهدد بمنع أسطول الصمود من كسر حصار غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إسرائيل تهدد بمنع "أسطول الصمود" من كسر حصار غزة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة كان واضحًا منذ البداية؛ فقد نصّ على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ودولة فلسطين، وهو ما يمثل الأساس القانوني والشرعي لقيام الدولة الفلسطينية.


وأكد خلال أن عودة المجتمع الدولي للتمسك بهذا القرار اليوم يهدف إلى تحريك المياه الراكدة وإعادة التذكير بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.


وعن محاولات إسرائيل فرض سيادتها الكاملة على الضفة الغربية، أوضح العزبي أن هذه المساعي لن تُجهض حل الدولتين، معتبرًا أن الحل قادم لا محالة، وإن لم يكن على الحدود التي يحاول الاحتلال فرضها. 


وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تقليص مساحة الدولة الفلسطينية المرتقبة، إذ يخطط للاستيلاء على 60% من قطاع غزة و40% من الضفة الغربية، في وقت لا يتجاوز فيه الوجود الفلسطيني الفعلي سوى 10% من الأرض التاريخية.


وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية تحمل أيضًا بعدًا سياسيًا يرتبط بخلافات أوروبا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ودعمه اللامحدود لإسرائيل، هذا التوتر دفع عدة دول أوروبية لاتخاذ مواقف معارضة لسياسات الاحتلال، وصولًا إلى إعلان بعض الدول إرسال قطع بحرية عسكرية كإسبانيا وإيطاليا في خطوة رمزية تعبّر عن رفض الانتهاكات الإسرائيلية.


وأكد العزبي أن إسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية وملف تايوان لتوسيع نفوذها، إلا أنها لا تتحرك بمعزل عن الولايات المتحدة التي تمنحها "الضوء الأخضر"، بينما بدأت بعض الدول الأوروبية في اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضدها.


 

غزة القاهرة الإخبارية أسطول الصمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترامب يسخر من أردوغان

ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

ترشيحاتنا

المتهمين

نقبوا عن الآثار بالسيدة زينب.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة بالقانون

عمرو عكاشة

برلماني: الدعم الأوروبي المتزايد لإقامة الدولة الفلسطينية يعزز جهود مصر لتحقيق السلام

مجلس النواب

برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة

بالصور

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد