10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية

أكد الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية، أن هناك استمرار صرف الأسمدة بالموسم الصيفي حتى 10 أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر، موضحًا أن هذا القرار تم لأن هناك كميات كبيرة من الأسمدة لم تصرف.

وأضاف وكيل معهد المحاصيل الحقلية، خلال مداخلة ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، أن وزير الزراعة قرر مد 10 أيام آخرى حتى يحصل على مزارع على حصته من الأسمدة الزراعية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توفير حقوق الفلاحين، التي قامت بمنحها الدولة وأن المد في مصلحة المواطن، وأنه بعد الانتهاء من صرف أسمدة الموسم الصيفي، سيتم البدءفي صرف الأسمدة الشتوية.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بصر الأسمدة مرتين في العام، وأن أسعار الأسمدة التي توفرها الوزارة تكون أسعارها منخفضة بنسب كبيرة عن الموجودة في الأسواق الخارجية.