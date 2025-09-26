قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير يبحث مع رئيس سلطة الموانئ وسفير جيبوتي التعاون في النقل والصناعة
تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
عقوبات رادعة للمخالفين.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال 2025
إيران تهدد بتداعيات مدمّرة وواسعة ستطال منطقة غرب آسيا والنظام الدولي في هذه الحالة
إسبانيا تلغي صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو
10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
توك شو

10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية

البهى عمرو

أكد الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية، أن هناك استمرار صرف الأسمدة بالموسم الصيفي حتى 10 أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر، موضحًا أن هذا القرار تم لأن هناك كميات كبيرة من الأسمدة لم تصرف.

وأضاف وكيل معهد المحاصيل الحقلية، خلال مداخلة ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، أن وزير الزراعة قرر مد 10 أيام آخرى حتى يحصل على مزارع على حصته من الأسمدة الزراعية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توفير حقوق الفلاحين، التي قامت بمنحها الدولة وأن المد في مصلحة المواطن، وأنه بعد الانتهاء من صرف أسمدة الموسم الصيفي، سيتم البدءفي صرف الأسمدة الشتوية.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بصر الأسمدة مرتين في العام، وأن أسعار الأسمدة التي توفرها الوزارة تكون أسعارها منخفضة بنسب كبيرة عن الموجودة في الأسواق الخارجية. 

