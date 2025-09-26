الرئيس السيسي يثمن جهود ترامب لإيقاف الحرب في غزة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، مثمناً جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب في غزة، وحرصه على تحقيق ذلك.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه إلى الطلاب بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز.

الاطمئنان على أحوال الدارسين

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الزيارات المتكررة للأكاديمية تهدف إلى الاطمئنان على أحوال الدارسين والبرامج التي تسعى الدولة إلى تطويرها وتحسينها، حتى تحقق الهدف المأمول منها.

وأشار إلى أن هدف الزيارة الوقوف على مستوى الأكاديمية في صقل الطلبة وضباط المستقبل، لافتا إلى ما تم تطويره خلال الفترة الماضية، ودور الأكاديمية في صقل الإنسان وتطويره وتأهيله.