الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة وأننا نعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية المصرية لإعداد كوادر في كل القطاعات.



وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية تقدم تعليما ورعاية وحماية، فضلا عن أن عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه إلى الطلاب بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز.

الاطمئنان على أحوال الدارسين

وأكد الرئيس السيسي أن الزيارات المتكررة للأكاديمية تهدف إلى الاطمئنان على أحوال الدارسين والبرامج التي تسعى الدولة إلى تطويرها وتحسينها، حتى تحقق الهدف المأمول منها.

وأشار إلى أن هدف الزيارة على مستوى الأكاديمية صقل الطلبة وضباط المستقبل، لافتا إلى ما تم تطويره خلال الفترة الماضية، ودور الأكاديمية في صقل الإنسان وتطويره وتأهيله.

صقل الضباط والطلبة

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الأكاديمية العسكرية المصرية هدفها الأساسي صقل الضباط والطلبة وتأهيلهم.