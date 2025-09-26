الرئيس السيسي: لدينا ثقة في الله وفي عدالة موقفنا

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية إلى الحفاظ على وعيهم وفهمهم ومعنوياتهم وصحتهم، وعلى أملهم في الله، موجهاً التحية إلى جموع المصريين، ومختتماً حديثه بالقول “دائماً لدينا ثقة في الله… ثقة في عدالة موقفنا… وأمانة وإخلاص في مسارنا.”

جهود الرئيس الأمريكي

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، مثمناً جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب في غزة، وحرصه الحثيث في سبيل تحقيق ذلك.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه إلى الطلاب بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز.

الاطمئنان على أحوال الدارسين

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الزيارات المتكررة للأكاديمية تهدف إلى الاطمئنان على أحوال الدارسين والبرامج التي تسعى الدولة إلى تطويرها وتحسينها، حتى تحقق الهدف المأمول منها.

وأشار إلى أن هدف الزيارة الوقفوف على مستوى الأكاديمية في صقل الطلبة وضباط المستقبل، لافتا إلى ما تم تطويره خلال الفترة الماضية، ودور الأكاديمية في صقل الإنسان وتطويره وتأهيله.