الرئيس السيسي: شباب مصر الأمل في بناء المستقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شباب مصر هم الأمل في بناء المستقبل، مشدداً على ضرورة مواصلة الاهتمام بهم في مختلف ربوع الوطن، لما يمثله ذلك من دفع لمعدلات التقدم والأداء إلى آفاق غير مسبوقة.

بناء الإنسان المصري

وفي سياق بناء الإنسان المصري، نوّه الرئيس السيسي إلى أن كلية الطب العسكري جاءت استجابةً لتطلعات شباب وشابات مصر، لما توفره من تعليم ورعاية وحماية، وهو ما دفع الأسر المصرية إلى الحرص على إلحاق أبنائهم بها.

كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المنابر المجتمعية، من إعلام ومساجد وكنائس، إلى الاضطلاع بدورها في إحداث الأثر المنشود وتحقيق التغيير المنشود.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية المحيطة أسفرت عن فقدان نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين.

وفي هذا السياق، دعا إلى دراسة تجارب الدول التي واجهت ظروفاً صعبة وتجاوزتها بالإرادة والعمل والصبر، وصولاً إلى التغيير المنشود في حياتهم.

مستوى الوعي والفهم

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي مستوى الوعي والفهم لدى أبناء الشعب المصري، والذي تجلى في ردود الأفعال تجاه التحديات الراهنة، مؤكداً أن المنطقة تمر بمنعطف حاسم يتطلب تقديراً سليماً ودراسة متأنية لكل خطوة، إذ إن أي تقدير خاطئ قد يقود إلى المجهول.

وعي الشعب المصري

كما أشاد الرئيس السيسي بوعي الشعب المصري وصلابته التي تعززت منذ عام ٢٠١١، رغم ما واجهه من مكائد ومؤامرات كان ثمنها غالياً.