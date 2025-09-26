الرئيس السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عامين

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية المحيطة أسفرت عن فقدان 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين.

ودعا الرئيس إلى دراسة تجارب الدول التي واجهت ظروفاً صعبة وتجاوزتها بالإرادة والعمل والصبر، وصولاً إلى التغيير المنشود في حياتهم.

مستوى الوعي والفهم

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي مستوى الوعي والفهم لدى أبناء الشعب المصري، الذي تجلى في ردود الأفعال تجاه التحديات الراهنة، مؤكداً أن المنطقة تمر بمنعطف حاسم يتطلب تقديراً سليماً ودراسة متأنية لكل خطوة، إذ إن أي تقدير خاطئ قد يقود إلى المجهول.

وعي الشعب المصري

وأشاد الرئيس السيسي بوعي الشعب المصري وصلابته التي تعززت منذ عام ٢٠١١، رغم ما واجهه من مكائد ومؤامرات كان ثمنها غالياً.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه إلى الطلاب بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز.

الاطمئنان على أحوال الدارسين

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الزيارات المتكررة للأكاديمية تهدف إلى الاطمئنان على أحوال الدارسين والبرامج التي تسعى الدولة إلى تطويرها وتحسينها، حتى تحقق الهدف المأمول منها.