عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تبث الأمل والطمأنينة

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر الجمعة للأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل داخلية وخارجية بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن نمط متكرر يعكس حرص الرئيس على التواصل المباشر مع طلاب الكليات العسكرية والشرطية.

وأوضح أن الرسالة الأبرز في كلمة الرئيس اليوم تمثلت في دعوته الشعب المصري إلى اليقظة والوعي بما يدور في الداخل والخارج، والتأكيد على وحدة المصريين وصلابتهم في مواجهة أي تحديات أو محاولات للنيل من استقرار البلاد.

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس تطرق إلى الموقف المصري من القضية الفلسطينية وما تتعرض له السفارات المصرية من اعتداءات، مؤكدًا أن الشعب المصري مسالم بطبعه لكنه عصي على الإيذاء، وأن مصر لا تتآمر على أحد، بل تتمسك بثوابتها الوطنية وتدعو إلى دراسة المواقف والتصرفات بعناية وعدم الانسياق وراء ردود الفعل العاطفية.

وأشار إلى أن إشادة الرئيس باعترافات متتالية بالدولة الفلسطينية وتأكيده على الدور المصري في هذا السياق تعكس مكانة مصر الإقليمية ومسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق أن حديث الرئيس عن الشباب ودورهم في بناء الوطن يُعد رسالة محورية، خاصة عندما وصفهم بأنهم «أغلى ما نملك»، مشيرًا إلى أن الرئيس دعا الطلاب إلى المثابرة والاهتمام بصحتهم ودراستهم، وهو ما يعكس رهان الدولة على وعي الشباب في مواجهة محاولات خارجية سابقة لاستغلالهم في هدم دولهم.

وقال إن حديث الرئيس المباشر مع الشباب في الأكاديمية العسكرية رسالة واضحة بأن الدولة تعتبرهم المستقبل الحقيقي وتحميهم بالوعي والمعرفة.

ودعم حسين تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس طمأن الشعب المصري على الأوضاع الاقتصادية والأمنية معًا، موضحًا أن حديثه عن خسائر قناة السويس والاحتياطي النقدي يعكس مصارحة وشفافية، وفي الوقت نفسه يشير إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة.

وشدد على أن الاستقرار الأمني هو حجر الأساس لأي استقرار اقتصادي، وأن مصر بفضل تماسك نسيجها الوطني وقدرة مؤسساتها استطاعت الحفاظ على هذا الاستقرار في وقت تعصف فيه الأزمات بعدة دول في المنطقة.