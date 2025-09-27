قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك
ترامب يطلب من المحكمة العليا دراسة إلغاء حق الجنسية بالولادة
تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري
فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة
عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تبث الأمل والطمأنينة
عمرو أديب: انسحاب الوفود من خطاب «نتنياهو» صفعة سياسية
طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: عملت تحول رقمي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم وأخطرت الوزارات والمحافظات
ترامب : نجري مناقشات ملهمة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة
باريس ..تهديدات بقتـ.ل قاضية حبس الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تبث الأمل والطمأنينة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الخالق صلاح

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر الجمعة للأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل داخلية وخارجية بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن نمط متكرر يعكس حرص الرئيس على التواصل المباشر مع طلاب الكليات العسكرية والشرطية. 

وأوضح أن الرسالة الأبرز في كلمة الرئيس اليوم تمثلت في دعوته الشعب المصري إلى اليقظة والوعي بما يدور في الداخل والخارج، والتأكيد على وحدة المصريين وصلابتهم في مواجهة أي تحديات أو محاولات للنيل من استقرار البلاد.

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس تطرق إلى الموقف المصري من القضية الفلسطينية وما تتعرض له السفارات المصرية من اعتداءات، مؤكدًا أن الشعب المصري مسالم بطبعه لكنه عصي على الإيذاء، وأن مصر لا تتآمر على أحد، بل تتمسك بثوابتها الوطنية وتدعو إلى دراسة المواقف والتصرفات بعناية وعدم الانسياق وراء ردود الفعل العاطفية. 

وأشار إلى أن إشادة الرئيس باعترافات متتالية بالدولة الفلسطينية وتأكيده على الدور المصري في هذا السياق تعكس مكانة مصر الإقليمية ومسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق أن حديث الرئيس عن الشباب ودورهم في بناء الوطن يُعد رسالة محورية، خاصة عندما وصفهم بأنهم «أغلى ما نملك»، مشيرًا إلى أن الرئيس دعا الطلاب إلى المثابرة والاهتمام بصحتهم ودراستهم، وهو ما يعكس رهان الدولة على وعي الشباب في مواجهة محاولات خارجية سابقة لاستغلالهم في هدم دولهم.

 وقال إن حديث الرئيس المباشر مع الشباب في الأكاديمية العسكرية رسالة واضحة بأن الدولة تعتبرهم المستقبل الحقيقي وتحميهم بالوعي والمعرفة.

ودعم حسين تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس طمأن الشعب المصري على الأوضاع الاقتصادية والأمنية معًا، موضحًا أن حديثه عن خسائر قناة السويس والاحتياطي النقدي يعكس مصارحة وشفافية، وفي الوقت نفسه يشير إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة. 

وشدد على أن الاستقرار الأمني هو حجر الأساس لأي استقرار اقتصادي، وأن مصر بفضل تماسك نسيجها الوطني وقدرة مؤسساتها استطاعت الحفاظ على هذا الاستقرار في وقت تعصف فيه الأزمات بعدة دول في المنطقة.

عماد الدين حسين رسائل الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

ترشيحاتنا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سرية ..وكالة الطاقة الذرية تعلن إستئناف عمليات التفتيش في إيران

ليزا موناكو

فاسدة .. ترامب يطالب بإقالة رئيسة العلاقات الدولية بشركة مايكروسوفت

ترامب

ترامب: اتفاق وشيك لإنهاء الحرب بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن

بالصور

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد