عربية النواب : السيسي يقود ضمير الإنسانية نحو سلام عادل بالمنطقة

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أكد فيها حرص مصر الصادق والقوي على وقف الحرب في غزة، والمساهمة في إعادة الإعمار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على أرواح المصريين وصون أمنهم القومي.

وقال “أباظة” في بيان له اليوم، إن هذه التصريحات تحمل دلالات عميقة، أبرزها أن مصر لا تتخلى عن دورها التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق العربية المشروعة ، و القيادة المصرية تتحرك بوعي وحكمة لضمان التوازن بين التضامن مع الأشقاء ، والحفاظ على حياة المصريين وأمن الوطن ، ورؤية مصر تنطلق من منطلقات إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية أو إقليمية، وهو ما يعكس مكانتها كدولة راعية للسلام والاستقرار .

وشدد على أن إصرار الرئيس السيسي على وقف نزيف الدم ، يمثل موقفاً أخلاقياً يحفظ لمصر ريادتها ويضعها في مقدمة المدافعين عن السلام العادل.

وطالب رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، بتحمل مسؤولياته التاريخية عبر تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ، والضغط الجاد لوقف العدوان والحروب التي تحصد أرواح الأبرياء ، دعم مسار إعادة الإعمار بما يضمن حياة كريمة للشعب الفلسطيني ، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم “أباظة” بيانه ، بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ستظل بوابة السلام في المنطقة وصوت العقل في عالم يموج بالصراعات، وأن الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة دفاعاً عن أمنه الوطني ودعماً لقضية العرب الأولى.