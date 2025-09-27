قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
عربية النواب : السيسي يقود ضمير الإنسانية نحو سلام عادل بالمنطقة
اليوم.. ذكرى هجرة النبي من مكة للمدينة.. نقطة تحول بمسار الدعوة الإسلامية
إيران تواصل بناء موقع عسكري شديد التحصين في أصفهان
شراكة مصرية ألمانية لتسهيل تنقل الأيدي العاملة والحد من الهجرة غير الشرعية
كامل الوزير يوجه بدراسة أثر مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من طلبات ذوى الهمم
بعد دعوته لتشكيل قوة عسكرية لتحرير فلسطين.. واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عربية النواب : السيسي يقود ضمير الإنسانية نحو سلام عادل بالمنطقة

النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أكد فيها حرص مصر الصادق والقوي على وقف الحرب في غزة، والمساهمة في إعادة الإعمار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على أرواح المصريين وصون أمنهم القومي.

وقال “أباظة” في بيان له اليوم، إن هذه التصريحات تحمل دلالات عميقة، أبرزها أن مصر لا تتخلى عن دورها التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق العربية المشروعة ، و القيادة المصرية تتحرك بوعي وحكمة لضمان التوازن بين التضامن مع الأشقاء ، والحفاظ على حياة المصريين وأمن الوطن ، ورؤية مصر تنطلق من منطلقات إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية أو إقليمية، وهو ما يعكس مكانتها كدولة راعية للسلام والاستقرار .

وشدد على أن إصرار الرئيس السيسي على وقف نزيف الدم ، يمثل موقفاً أخلاقياً يحفظ لمصر ريادتها ويضعها في مقدمة المدافعين عن السلام العادل. 

وطالب رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، بتحمل مسؤولياته التاريخية عبر  تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ، والضغط الجاد لوقف العدوان والحروب التي تحصد أرواح الأبرياء ،  دعم مسار إعادة الإعمار بما يضمن حياة كريمة للشعب الفلسطيني ، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم “أباظة” بيانه ، بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ستظل بوابة السلام في المنطقة وصوت العقل في عالم يموج بالصراعات، وأن الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة دفاعاً عن أمنه الوطني ودعماً لقضية العرب الأولى.

رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية العاصمة الإدارية الجديدة المساعدات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الاهلي

فلوسك في الحساب هتبقى زيرو فجأة.. البنك الأهلي يحذر بشكل عاجل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يزور الهيئة العربية للتصنيع

محافظ أسيوط: شراكة استراتيجية لدعم المشروعات البيئية والصغيرة بأسعار تنافسية وجودة عالمية

وفد منظمة الصحة العالمية

إشادة من منظمة الصحة العالمية بجهود المنوفية في مكافحة البلهارسيا

قوافل طبية بالغربية

476 مريضا .. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في الغربية

بالصور

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

موعد إطلاق سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد