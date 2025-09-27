قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي وثيقة تاريخية ورسالة قوة للداخل والخارج

النائب محمد البديوي
النائب محمد البديوي
محمد الشعراوي

أكد النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية فجراً، جاءت كـ وثيقة تاريخية تُرسّخ وعي المصريين وتكشف للعالم أن مصر تقرأ المشهد بدقة وتتحرك بثقة.

وقال البديوي إن الرئيس وضع أمام الشباب والمجتمع بأسره حقائق واضحة، حين أشار إلى أن المنطقة تمر بـ”منعطف حاسم” وأي تقدير خاطئ قد يقود إلى المجهول، مؤكدًا أن هذا التحذير بمثابة إنذار مبكر للأمة كي تتمسك بالوعي والوحدة لمواجهة التحديات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وإشادته بالاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، يثبت أن مصر تتحرك من موقع القوة والشرعية التاريخية، وليس من موقع المجاملة السياسية، مشددًا على أن الدور المصري بات نقطة ارتكاز رئيسية لأي تسوية عادلة في المنطقة.

وفي السياق الدولي، وصف البديوي مشهد انسحاب الوفود الدولية من خطاب بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة بأنه “شهادة علنية على عزلة الاحتلال، وإعلان سقوط لخطابه المضلل”، مضيفًا أن العالم بدأ يترجم رفضه للعدوان الإسرائيلي إلى مواقف عملية على الساحة الدبلوماسية.

وأكد النائب محمد البديوي تصريحه على أن كلمة الرئيس لم تكن موجهة فقط لطلاب الأكاديمية العسكرية، بل كانت رسالة قوة إلى الداخل والخارج بأن مصر ستظل ثابتة، مؤمنة بعدالة موقفها، عصية على محاولات الإيذاء، وقادرة على صياغة مستقبلها بإرادة أبنائها.

ﻣ�قﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

