برلمان

برلماني: مصر تتحرك لوقف حرب غزة وترسيخ السلام

الصافي عبد العال
الصافي عبد العال
فريدة محمد

أكد الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، تعكس بوضوح الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به مصر في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم إن إشادة الرئيس السيسي بما تم طرحه خلال اجتماعات نيويورك مع عدد من القادة العرب والمسلمين، تؤكد التزام مصر بثوابت سياستها الخارجية القائمة على الحوار والدبلوماسية، وإعلاء مبدأ حماية المدنيين ووقف الحروب باعتباره السبيل الحقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، لم تدخر جهدًا منذ بداية الحرب في غزة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية، فضلًا عن تحركاتها المستمرة لإحياء مسار الحلول السياسية بما يعيد الاستقرار للشرق الأوسط، مشددًا على أن القاهرة كانت وما زالت البوابة الرئيسية للحوار بين جميع الأطراف.

واختتم الصافي عبد العال تصريحاته مؤكدًا: "نقف خلف رؤية الرئيس السيسي التي تمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر شريك أساسي لا غنى عنه في أي مسار يُراد له إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة."

النائب الصافي عبد العال مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة

