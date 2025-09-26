قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوتيريش: العالم يسير نحو سباق تسلح نووي أكثر تعقيدا وخطورة.. ولا يمكن التنبؤ به
أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في مدينة غزة
نتنياهو يخاطب الأمم المتحدة بدبوس QR ودعاية ضخمة في نيويورك ضد حماس | تفاصيل
أبو الغيط ووزيرة خارجية سلوفينيا يؤكدان رفضهما المخطط الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة وضم الضفة
بسمة بوسيل: رضوي الشربيني طلعت عيني وقت طلاقي
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7
بشارة بحبح يكشف بنود خطة ترامب لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن
ناجي الشهابي: تكاتف الشعب مع الجيش هو الرد الأمثل على خطط التفتيت
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مصر تتحرك بقيادة الرئيس السيسي لوقف حرب غزة

حسين خضير
حسين خضير
محمد الشعراوي

أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما طرحه الرئيس السيسي يعكس بوضوح الدور التاريخي والمحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن إشادة الرئيس السيسي بما عرضه ترامب خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية في نيويورك، تمثل رؤية متوازنة وموضوعية تنطلق من ثوابت السياسة المصرية القائمة على الحوار والدبلوماسية، والتأكيد على أن السلام لا يتحقق إلا عبر إنهاء الحروب وحماية المدنيين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودًا دؤوبة منذ بداية الحرب في غزة من أجل وقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى حلول سياسية تُعيد الاستقرار للمنطقة، مشددًا على أن القاهرة كانت ولا تزال بوابة رئيسية للحوار بين مختلف الأطراف.

وأضاف نائب الدقهلية، أن تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر شريك أساسي في أي مسار يُراد له أن يحقق السلام، وأنها تضع مصالح الشعوب العربية والفلسطينيين خاصة في مقدمة أولوياتها.

واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه مؤكدًا: "ندعم بكل قوة رؤية الرئيس السيسي التي تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل العربي والدولي المشترك من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط".

