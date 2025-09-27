باسم الجمل: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق للشباب

أشاد المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، مؤكدًا أنها حملت رسائل وطنية عميقة تمثل خريطة طريق للشباب في مسيرة بناء الوطن.

وأكد الجمل أن الرئيس السيسي شدّد على أن الشباب هم عماد المستقبل وأمل مصر في غدٍ أفضل، داعيًا إياهم إلى العمل الجاد وتحمل المسؤولية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الرئيس للأجيال الجديدة باعتبارها القوة الحقيقية لبناء الإنسان المصري والتنمية المستدامة.

وأضاف أن كلمة الرئيس تناولت جانبًا مهمًا يتمثل في الدعوة للتمسك بالقيم والانضباط والابتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على غرس القيم الأخلاقية جنبًا إلى جنب مع بناء القدرات العلمية والبدنية للشباب.

كما أشار الجمل إلى أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل واضحة بشأن أهمية اليقظة تجاه التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بمصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تفرط في أمنها القومي ولا تتهاون في حماية حدودها ومقدراتها، وهو ما يترجم رؤية القيادة السياسية للحفاظ على استقرار الوطن.

واختتم الجمل تصريحه بالتأكيد على أن أبرز ما في كلمة الرئيس هو الدعوة إلى العمل البنّاء والمشاركة الفعالة في خدمة الوطن، معتبرًا أن هذه التوجيهات دعوة صريحة للأحزاب والمؤسسات المجتمعية لفتح المجال أمام الشباب ليكونوا في قلب معركة البناء والتنمية.