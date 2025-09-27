برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تؤكد ثوابت دعم القضية الفلسطينية

أشادت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته بالأكاديمية العسكرية أمس ،مؤكدة أن الكلمة اكدت علي الثوابت التاريخية الراسخة في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم ،حتي لايتم تصفية القضية الفلسطينية .

وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها أن أن مصر تعمل علي إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق ،للتخفيف من حدة المعاناة وكسر الحصار الذي يعيشه الفلسطينين مضيفة أن الشعب الفلسطيني الأعزل يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر وذلك منذ احداث السابع من أكتوبر 2023.



وأكدت " نبيه" أن هذه الزيارة تحمل دلالات قوية ورسائل واضحة ، تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم الوعي والانتماء لدى شباب مصر وتعزيز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مشيرة أن الزيارة تؤكد أيضاً إيمان القيادة السياسية بأهمية إعداد جيل واعٍ ومنضبط قادر على مواجهة تحديات العصر

وأشارت " عضو مجلس النواب " أن إشادة الرئيس بوعي الشعب المصري منذ عام 2011 باعتباره حائط صد ضد المؤامرات، تعكس وعي المواطن بما يحاك من مؤمرات ضد الدولة المصرية ، وان المواطن حريص حماية الدولة ومؤسساتها