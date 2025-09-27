قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
مفاجآت مستمرة.. استقرار حالة الطقس نهارا وتحذيرات ليلا
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الزمالك بالدوري
فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
تفوق على محمد صلاح.. كيف نجح ديمبلي في سباق الكرة الذهبية ؟
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
بدون أدوية .. بروتينات بسيطة تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تؤكد ثوابت دعم القضية الفلسطينية

شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب
شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أشادت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته بالأكاديمية العسكرية أمس ،مؤكدة أن الكلمة اكدت علي الثوابت التاريخية الراسخة في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم ،حتي لايتم تصفية القضية الفلسطينية .
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها أن أن مصر تعمل علي إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق ،للتخفيف من حدة المعاناة وكسر الحصار الذي يعيشه الفلسطينين مضيفة أن الشعب الفلسطيني الأعزل يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر وذلك منذ احداث السابع من أكتوبر 2023.


وأكدت " نبيه" أن هذه الزيارة تحمل دلالات قوية ورسائل واضحة ، تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم الوعي والانتماء لدى شباب مصر وتعزيز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مشيرة أن الزيارة تؤكد أيضاً إيمان القيادة السياسية بأهمية إعداد جيل واعٍ ومنضبط قادر على مواجهة تحديات العصر

وأشارت " عضو مجلس النواب " أن إشادة الرئيس بوعي الشعب المصري منذ عام 2011 باعتباره حائط صد ضد المؤامرات، تعكس وعي المواطن بما يحاك من مؤمرات ضد الدولة المصرية ، وان المواطن حريص  حماية الدولة ومؤسساتها

شيماء محمود نبيه عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

فيفا

تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

قبر النبي صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على أمته ويستغفر لها في حياته البرزخية

حكم تشقير الحواجب

حكم تشقير الحواجب وهل يعد من النمص؟.. الإفتاء تجيب

خطبة الجمعة

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة: "شرف الدفاع عن الأوطان"

بالصور

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

موعد إطلاق سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

مرض نادر ينتشر بسرعة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورًا

متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد