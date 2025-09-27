برلماني: تقدم مصر في الانفتاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو المستدام

أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن تقدم مصر في الانفتاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وقال "يحيى"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، إن هذه الخطوة تسهم في تنويع الصادرات المصرية، وتحقيق تنمية أكثر استدامة، ما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي قادر على جذب الشراكات الدولية ودعم خطط الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر قوة وتوازنا.

تجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في أدائها على مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة "فيتش"، حيث ارتقت خمسة مراكز دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر فقط، لتحتل المركز 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو من نفس العام.

ويُعد هذا المؤشر إحدى الأدوات العالمية التي تقيس مدى انفتاح الدول على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، ويعتمد في تقييمه على مؤشرات مثل قيم الواردات والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكلما زادت قدرة السوق على استيعاب الشركات الخاصة والأجنبية، ارتفعت درجة الدولة في هذا التصنيف.

وأكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى توسع تدريجي في الصادرات، وتوقعت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بوجود قاعدة صناعية قوية وتنوع في المنتجات التجارية، ما يعزز من فرص جذب المستثمرين.