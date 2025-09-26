قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
فيتش: قفزة مصرية في مؤشر الانفتاح الاقتصادي العالمي خلال 3 أشهر

محمد صبيح

شهدت مصر، تحسنًا ملحوظًا في أدائها على مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة "فيتش"، حيث ارتقت خمسة مراكز دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر فقط، لتحتل المركز 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو من نفس العام.

ويُعد هذا المؤشر أحد الأدوات العالمية التي تقيس مدى انفتاح الدول على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، ويعتمد في تقييمه على مؤشرات مثل قيم الواردات والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وكلما زادت قدرة السوق على استيعاب الشركات الخاصة والأجنبية، ارتفعت درجة الدولة في هذا التصنيف.

وأكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى توسع تدريجي في الصادرات، وتوقعت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بوجود قاعدة صناعية قوية وتنوع في المنتجات التجارية، مما يعزز من فرص جذب المستثمرين.

كما أشارت الوكالة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا في تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية، لافتة إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق الرخصة الذهبية يمثلان خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

ويأتي هذا التحسن بالتزامن مع طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% بحلول عام 2029/2030، مقارنة بـ 5% في عام 2023/2024، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 مليار دولار في نفس العام، مقارنة بـ 32.5 مليار دولار في العام الحالي.

