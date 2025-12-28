شوبير: الإنجازات التاريخية للمنتخب مرتبطة دائمًا بالمدرب المصري

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الإنجازات التاريخية للمنتخب المصري كانت دائمًا مرتبطة بقيادة المدرب المصري، سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين والشباب، مشيرًا إلى نماذج ناجحة مثل محمود الجوهرى، وحسن شحاتة، وربيع ياسين، وحسام حسن في الفترة الأخيرة.

وخلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة “أون سبورت إف إم”، شدد شوبير على أن توفير بيئة صحية وداعمة للمدرب المصري يعتبر عاملاً أساسيًا لتحقيق النجاحات، متمنيًا التوفيق للمنتخب في مشواره المتبقي بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.

تنطلق مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن وأنجولا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة غدا، الاثنين، فى ختام دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتغلب منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن، على نظيره منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف ثم فاز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد ليحصد 6 نقاط ويضمن التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بـ المغرب.

وتُبث مباراة مصر وأنجولا حصريًا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية المشفرة، المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.