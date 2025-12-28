قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصومال يدعو الدول العربية لمساندته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
تفاجأت بالأمر .. القارئ محمد الملاح يعتذر عن واقعة رمي الأموال خلال تلاوته في باكستان | شاهد
مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نكون طرفًا في تهجير الفلسطينيين من أرضهم
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوبير: الإنجازات التاريخية للمنتخب مرتبطة دائمًا بالمدرب المصري

منار نور

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الإنجازات التاريخية للمنتخب المصري كانت دائمًا مرتبطة بقيادة المدرب المصري، سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين والشباب، مشيرًا إلى نماذج ناجحة مثل محمود الجوهرى، وحسن شحاتة، وربيع ياسين، وحسام حسن في الفترة الأخيرة.

وخلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة “أون سبورت إف إم”، شدد شوبير على أن توفير بيئة صحية وداعمة للمدرب المصري يعتبر عاملاً أساسيًا لتحقيق النجاحات، متمنيًا التوفيق للمنتخب في مشواره المتبقي بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.

تنطلق مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن وأنجولا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة غدا، الاثنين، فى ختام دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتغلب منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن، على نظيره منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف ثم فاز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد ليحصد 6 نقاط ويضمن التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بـ المغرب.

وتُبث مباراة مصر وأنجولا حصريًا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية المشفرة، المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محافظ أسيوط يبحث مع رئيس القابضة للمياه الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محافظ أسيوط يبحث مع القابضة للمياه تنفيذ مشروعات قرى حياة كريمة

كسح مياه الأمطار

أمطار خفيفة في كفر الشيخ.. الوحدات المحلية تكسح المياه من الشوارع| صور

جوله لمحافظ الدقهلية

واجهة حضارية للتحول الرقمي.. محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي والحملة الميكانيكية بالمنصورة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

