الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
فن وثقافة

داليا مصطفى تنفي مشاركتها في عمل فني مع صبري فواز

داليا مصطفي
داليا مصطفي
منار نور

أكدت الفنانة داليا مصطفى، طليقة الفنان شريف سلامة، عدم صحة الأخبار المتداولة عن تعاونها مع الفنان صبري فواز في عمل فني جديد، موضحة أن هذا المشروع لم يتم حتى الآن، لكنها أعربت عن تقديرها الكبير له ورغبتها في التعاون معه مستقبلًا.

وقالت داليا مصطفى، عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»: «يشرفني العمل مع الفنان صبري فواز، لكن هذا لم يحدث بعد، وإن شاء الله سيكون لنا تعاون في المستقبل. أتمنى له ولكل فريق العمل كل النجاح والتوفيق».

أحدث أعمال داليا مصطفى

وكشفت داليا مصطفى عن أحدث أعمالها الفنية المنتظرة، معلنة استعدادها للعودة بقوة إلى الدراما من خلال مسلسل كوميدي جديد يحمل اسم «الأوف سيزون».

وخلال لقاء مع الإعلامية شريهان أبو الحسن عبر شاشة DMC، على هامش ختام الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشفت داليا أن العمل من “العيار الثقيل” وسيُعرض خارج الموسم الرمضاني.

وأوضحت أن المسلسل ينتمي إلى اللون الكوميدي، وهو من تأليف الكاتب الكبير يوسف معاطي، مؤكدة حماسها الكبير للمشروع الذي وصفته بأنه “حلو أوي وجميل”، ومتوقعة أن يحقق نجاحًا لافتًا ويكون محل إعجاب الجمهور.

داليا مصطفي شريف سلامة صبرى فواز

