داليا مصطفى تنفي مشاركتها في عمل فني مع صبري فواز

أكدت الفنانة داليا مصطفى، طليقة الفنان شريف سلامة، عدم صحة الأخبار المتداولة عن تعاونها مع الفنان صبري فواز في عمل فني جديد، موضحة أن هذا المشروع لم يتم حتى الآن، لكنها أعربت عن تقديرها الكبير له ورغبتها في التعاون معه مستقبلًا.

وقالت داليا مصطفى، عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»: «يشرفني العمل مع الفنان صبري فواز، لكن هذا لم يحدث بعد، وإن شاء الله سيكون لنا تعاون في المستقبل. أتمنى له ولكل فريق العمل كل النجاح والتوفيق».

أحدث أعمال داليا مصطفى

وكشفت داليا مصطفى عن أحدث أعمالها الفنية المنتظرة، معلنة استعدادها للعودة بقوة إلى الدراما من خلال مسلسل كوميدي جديد يحمل اسم «الأوف سيزون».

وخلال لقاء مع الإعلامية شريهان أبو الحسن عبر شاشة DMC، على هامش ختام الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشفت داليا أن العمل من “العيار الثقيل” وسيُعرض خارج الموسم الرمضاني.

وأوضحت أن المسلسل ينتمي إلى اللون الكوميدي، وهو من تأليف الكاتب الكبير يوسف معاطي، مؤكدة حماسها الكبير للمشروع الذي وصفته بأنه “حلو أوي وجميل”، ومتوقعة أن يحقق نجاحًا لافتًا ويكون محل إعجاب الجمهور.