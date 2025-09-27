قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حملت رسائل هامة

أكد المهندس محمد خليفة خاطر ،أمين مساعد الشباب بحزب مستقبل وطن بالجيزة، والقيادي بالحزب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته بالأكاديمية العسكرية إتسمت بالمصارحة وحملت رسائل هامة، لافتا أن من ضمن الرسائل تأكيد الرئيس : أن شباب مصر هم الأمل في بناء المستقبل، مشدداً على ضرورة مواصلة الاهتمام بهم في مختلف ربوع الوطن، لما يمثله ذلك من دفع لمعدلات التقدم والأداء إلى آفاق غير مسبوقة، وفي سياق بناء الإنسان المصري، مما يعكس حرص الدولة علي بناء أجيال قادرة علي حمل مسئولية المستقبل .

وأشار" خاطر" في تصريحات صحفية اليوم ، أن هذه الزيارة تحمل دلالات قوية ورسائل واضحة ، تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم الوعي والانتماء لدى شباب مصر وتعزيز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

وأضاف " خاطر " ان حديث الرئيس كالعادة إتسمت بالمصارحة :حيث أكد أن التحديات الإقليمية المحيطة أسفرت عن فقدان نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين.

وأضاف " خاطر" بتأكيده علي حرص الرئيس السيسي بالإشادة بوعي الشعب المصري ، بوعي الشعب المصري وصلابته التي تعززت منذ عام 2011، رغم ما واجهه من مكائد ومؤامرات كان ثمنها غالياً لافتاً أن المصريين يدركون جيداً التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة وكمية الشائعات التي تحاول النيل من الدولة المصرية ،فمصر دولة مستقرة وسط منطقة تموج بالصراعات التي لا تنتهي

وأكد " القيادي بمستقبل وطن " أن مصر دولة قوية ومستقرة وقادرة علي مواجهة التحديات وهذا ما أكده الرئيس السيسي : أن مصر لا تتآمر على أحد، وأن الشعب المصري مسالم بطبعه، لكنه عصيٌّ على الإيذاء، وأنه لن يتمكن احد من إلحاق الاذي بمصر.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي أكدت علي الثوابت التاريخية الراسخة في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم ،حتي لايتم تصفية القضية الفلسطينية لافتاً أن مصر تعمل علي إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق ،للتخفيف من حدة المعاناة وكسر الحصار الذي يعيشه الفلسطينين، أن الشعب الفلسطيني الأعزل يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر وذلك منذ احداث السابع من أكتوبر 2023