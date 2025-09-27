برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نجح فى تعديل مدة الحبس الاحتياطى

قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مفهوم الحبس الاحتياطى هو إجراء احترازى وليس حبسا، فهناك عقوبة وبالتالى يجب أن يكون هناك حبس، موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية فى نجح فى تعديل المدة وتقليلها وتحديد الأسباب التى يتم تنفيذ هذا الإجراء الإحترازى.



وأضاف أيمن أبو العلا خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن هناك عدة أسباب للحبس الاحتياطى لانه إجراء احترازى منه خطورة خروج المتهم للخارج على الأمن ونفسه والمجتمع.



أوضح أيمن أبو العلا، أن جرائم الحبس الاحتياطى ليست عقوبة ولكن إجراء احترازى حماية للمجتمع والشخص نفسه، لافتا إلى أن الرئيس السيسى له الحق الدستورى فى أن يرى فى 544 مادة مناقشة 8 مواد مرة أخرى فى البرلمان.