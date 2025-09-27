برلماني: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية تؤكد صمود مصر ووعي شعبها في مواجهة التحديات

صرّح النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، بأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاءت لتؤكد مرة أخرى صمود مصر وقدرة شعبها على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم أن الرئيس السيسي استهل الجولة بأداء صلاة الفجر مع طلبة الأكاديمية، قبل أن يتابع جانبًا من الأنشطة التدريبية التي ينفذها الطلاب، ويشاركهم وجبة الإفطار في أجواء تسودها روح التقدير والانضباط، وهو ما يعكس حرص القيادة على متابعة الشباب المصري وصقل مهاراتهم وصناعتها ككوادر وطنية متميزة تخدم الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس خلال كلمته تبادل الحوار مع طلبة الأكاديمية حول أبرز المستجدات الإقليمية والتطورات الداخلية، مؤكداً أهمية استمرار الاهتمام بالشباب باعتبارهم الأمل في بناء المستقبل، وما يمثله ذلك من دفع لمعدلات التقدم والأداء إلى آفاق غير مسبوقة.

ونوّه الرئيس إلى الدور الحيوي لكلية الطب العسكري التي تستجيب لتطلعات الشباب والشابات المصريين، مقدماً لهم تعليمًا ورعاية وحماية، داعيًا المنابر الإعلامية والدينية إلى المساهمة في تحقيق الأثر المجتمعي المنشود.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تتابع عن كثب التحديات الإقليمية، خاصة في قطاع غزة، وتعمل على وقف الحرب والمساهمة في إعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية مع الحفاظ على أرواح المصريين، مشددا على أن الاعتداءات التي طالت بعض السفارات المصرية بالخارج تعكس جهل البعض ولؤم أهل الشر، مؤكدًا أن مصر مسالمة بطبعها لكنها عصية على الإيذاء، ولن يتمكن أحد من إلحاق الضرر بها.

وأشار النائب، إلى أن الرئيس حرص أيضًا على تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي والأمني في مصر، معتبراً أن فقدان نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين نتيجة التحديات الإقليمية، يستدعي دراسة تجارب الدول التي تجاوزت ظروفًا مشابهة بالإرادة والعمل والصبر لتحقيق التغيير المنشود.

واختم النائب أحمد الخشن حديثه، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس في الأكاديمية تعكس وعي الشعب المصري وصلابته، وتجسد التزام القيادة بمواجهة التحديات بكل حنكة وتخطيط، مع التركيز على الشباب كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل قوي لمصر.