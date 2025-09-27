قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية تؤكد صمود مصر ووعي شعبها في مواجهة التحديات

أحمد الخشن
أحمد الخشن
عبد الرحمن سرحان

صرّح النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، بأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاءت لتؤكد مرة أخرى صمود مصر وقدرة شعبها على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم أن الرئيس السيسي استهل الجولة بأداء صلاة الفجر مع طلبة الأكاديمية، قبل أن يتابع جانبًا من الأنشطة التدريبية التي ينفذها الطلاب، ويشاركهم وجبة الإفطار في أجواء تسودها روح التقدير والانضباط، وهو ما يعكس حرص القيادة على متابعة الشباب المصري وصقل مهاراتهم وصناعتها ككوادر وطنية متميزة تخدم الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس خلال كلمته تبادل الحوار مع طلبة الأكاديمية حول أبرز المستجدات الإقليمية والتطورات الداخلية، مؤكداً أهمية استمرار الاهتمام بالشباب باعتبارهم الأمل في بناء المستقبل، وما يمثله ذلك من دفع لمعدلات التقدم والأداء إلى آفاق غير مسبوقة.

ونوّه الرئيس إلى الدور الحيوي لكلية الطب العسكري التي تستجيب لتطلعات الشباب والشابات المصريين، مقدماً لهم تعليمًا ورعاية وحماية، داعيًا المنابر الإعلامية والدينية إلى المساهمة في تحقيق الأثر المجتمعي المنشود.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تتابع عن كثب التحديات الإقليمية، خاصة في قطاع غزة، وتعمل على وقف الحرب والمساهمة في إعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية مع الحفاظ على أرواح المصريين،  مشددا على أن الاعتداءات التي طالت بعض السفارات المصرية بالخارج تعكس جهل البعض ولؤم أهل الشر، مؤكدًا أن مصر مسالمة بطبعها لكنها عصية على الإيذاء، ولن يتمكن أحد من إلحاق الضرر بها.

وأشار النائب، إلى أن الرئيس حرص أيضًا على تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي والأمني في مصر، معتبراً أن فقدان نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين نتيجة التحديات الإقليمية، يستدعي دراسة تجارب الدول التي تجاوزت ظروفًا مشابهة بالإرادة والعمل والصبر لتحقيق التغيير المنشود.

واختم النائب أحمد الخشن حديثه، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس في الأكاديمية تعكس وعي الشعب المصري وصلابته، وتجسد التزام القيادة بمواجهة التحديات بكل حنكة وتخطيط، مع التركيز على الشباب كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل قوي لمصر.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

الحريق

السيطرة على حريق في كابينة كهرباء بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الحريق

اشتعال النيران فى كابينة كهرباء بشبرا الخيمة .. صور

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

بالصور

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد