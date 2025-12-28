برلمانية: مصر تتجه نحو فرص استثمارية واعدة في 2026

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يترقب مرحلة جديدة من النمو والتحول مع دخول عام 2026، مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية وتعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمار.



وتوقعت "الكسان"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن يشهد العام الجديد انتعاشًا في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، مع استمرار جهود الحكومة لضبط معدلات التضخم ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق استقرار مالي أكبر للمواطنين، ويضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للنمو طويل الأجل.

جاء ذلك بعد أن التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بـ الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024، موضحة أن المصدر الرئيس لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص.

وتوقّعت أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والعمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن، مؤكدة أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد الصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية.