وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
برلمان

أمين مستقبل وطن: الرئيس السيسي قائد مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وداعم الشباب الأول

فعاليات ختام الدورة الرياضية لكرة القدم لحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، سعادته البالغة بمشاركته شباب وأهالي دائرته بمحافظة الشرقية فعاليات ختام الدورة الرياضية لكرة القدم التي أقيمت بمسقط رأسه، مشيرًا إلى أن هذا الحضور الكثيف يعكس روح الانتماء والوعي الوطني لدى شباب الشرقية، الذين يمثلون ركيزة أساسية في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وأوضح "عبدالجواد" أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، عبر رعاية الأنشطة الرياضية والثقافية، وتبني المواهب الواعدة في مختلف المجالات، إيمانًا بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو السبيل الأمثل لتعزيز مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف الأمين العام أن حزب مستقبل وطن يضع على عاتقه مسؤولية دعم الشباب، من خلال تنظيم المبادرات والفعاليات التي تتيح لهم التعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم، فضلًا عن غرس قيم الانتماء والعمل الجماعي والمنافسة الشريفة، وهو ما تجسّد بوضوح في هذه الدورة التي جمعت آلاف الشباب من مختلف قري مركز منيا القمح.

واختتم "عبدالجواد" بيانه بتوجيه الشكر والتقدير لأهالي دائرته على دعمهم ومشاركتهم الفاعلة، مؤكدًا أن شباب الشرقية يضربون المثل في الوعي والانتماء، وأنهم جزء أصيل من مسيرة الوطن التي يقودها الرئيس السيسي بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

الشرقية الدورة الرياضية لكرة القدم النائب أحمد عبدالجواد الأمين العام لحزب مستقبل وطن

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

محافظ مطروح خلال اللقاء وعميد المعهد التكنولوجي

محافظ مطروح يستقبل عميد المعهد التكنولوجي لبحث أعمال التطوير

صورة المتهم

فيديوهات منافية للآداب.. حبس الراقص ميشو 3 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه

في اليوم العالمي للسياحة.. متطوعون أجانب وطلاب من ميونخ يساندون الاطفال محاربين السرطان بالأقصر

متطوعون أجانب وطلاب من ميونخ يساندون الأطفال محاربين السرطان بالأقصر

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

