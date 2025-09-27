أمين مستقبل وطن: الرئيس السيسي قائد مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وداعم الشباب الأول

أكد النائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، سعادته البالغة بمشاركته شباب وأهالي دائرته بمحافظة الشرقية فعاليات ختام الدورة الرياضية لكرة القدم التي أقيمت بمسقط رأسه، مشيرًا إلى أن هذا الحضور الكثيف يعكس روح الانتماء والوعي الوطني لدى شباب الشرقية، الذين يمثلون ركيزة أساسية في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وأوضح "عبدالجواد" أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، عبر رعاية الأنشطة الرياضية والثقافية، وتبني المواهب الواعدة في مختلف المجالات، إيمانًا بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو السبيل الأمثل لتعزيز مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف الأمين العام أن حزب مستقبل وطن يضع على عاتقه مسؤولية دعم الشباب، من خلال تنظيم المبادرات والفعاليات التي تتيح لهم التعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم، فضلًا عن غرس قيم الانتماء والعمل الجماعي والمنافسة الشريفة، وهو ما تجسّد بوضوح في هذه الدورة التي جمعت آلاف الشباب من مختلف قري مركز منيا القمح.

واختتم "عبدالجواد" بيانه بتوجيه الشكر والتقدير لأهالي دائرته على دعمهم ومشاركتهم الفاعلة، مؤكدًا أن شباب الشرقية يضربون المثل في الوعي والانتماء، وأنهم جزء أصيل من مسيرة الوطن التي يقودها الرئيس السيسي بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.