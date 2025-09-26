قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصوفيون يحتفلون بـ 4 موالد شهيرة خلال شهر أكتوبر.. تعرف عليها
الرئيس السيسي: لدينا ثقة في الله وفي عدالة موقفنا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
الرئيس السيسي: نعمل بكل قوة وإخلاص من أجل وقف الحرب في غزة
جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الإقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة ، لافتاً الى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

في سياق متصل اوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية ،قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ (٢٨) حملة تفتيشية مفاجئة خلال شهر سبتمبر الجارى ،لفحص عوادم السيارات لبيان مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصرى ،وذلك بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية ، حيث تم خلالها فحص عادم عدد (٢٦١٣) سيارة تعمل بالبنزين والسولار وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الإنبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة،واسفر الفحص المفاجئ على ضبط (٤٨) سيارات تعمل بالبنزين و(٧٩) سيارة تعمل بالسولار مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم تحرير محاضر جنح بيئية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الشرقية محافظ الشرقية مصر الوضع الإقتصادي جودة الهواء

