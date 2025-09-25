قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

أشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية واستمرار تنفيذ الفعاليات والدورات التدريبية للتعريف بالمبادرة وتحقيق المرجو منها وذلك بمشاركة واسعة من عضوات الفرع والمتطوعين من الرجال والسيدات والرائدات الريفيات والمتطوعين للوصول إلى عمق الريف المصري.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع قام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتقديم فعاليات حملة طرق الأبواب " المرأة والسلام والأمن " بقرى مراكز ( فاقوس، مشتول السوق، الإبراهيمية، الزقازيق ، بلبيس ، منياالقمح ، كفرصقر ،أولاد صقر، الحسينية و مدينة القنايات) والتي تستهدف نقل رسائل وأهداف الحملة والتى تتضمن حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح وزيادة وعي النساء بأهمية دورهن في الحفاظ على السلم المجتمعي وتعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر داخل المجتمع، فضلاً عن تمكين المرأة لتكون شريك فاعل في جهود السلام والتنمية المستدامة وتوعيتها بأهمية تجنب الشائعات.

وعلى هامش فاعليات الحملة تم تدريب عدد (٣٣) رائدة ، (٢) قيادة دينية وعضوات المجلس والمتطوعات وتنفيذ عدد ( ٨٧٠٠ ) زيارة منزلية مستهدفة (١٨٨٦٣) من السيدات ، ( ٩٥٢٧) من الرجال بإجمالي ( ٢٨٣٩٠) سيدة ورجل.

شارك فى الحملة عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية.