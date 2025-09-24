بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، مشروع صرف صحي قرية كفر أبو نجم التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد ، والمقام بتكلفة 21 مليون و 200 ألف جنيه لتقديم مشروع صرف صحي أمن وسليم لعدد 4.6 الف مواطن من أهالي القرية.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة خاصة بالقري البعيدة لتُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ ، أن شهر سبتمبر الجاري من المقرر أن يشهد افتتاح 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز الزقازيق وأبو حماد وفاقوس وههيا والإبراهيمية بتكلفة 368 مليون و 500 ألف جنيه ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

وقدمت إيمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من محطة رفع صرف صحي تعمل بطاقة 25 لتر / ث ( 1245م3 / اليوم) وشبكة إنحدار بطول 7.75 كم وخط طرد قطر 150 مم بطول 1.5 كم بولي ايثيلين وتقوم المحطه بالصرف على محطة رفع العباسة الكبري ومنها إلى توسعات محطة معالجة التل الكبير وذلك بتكلفة 21 مليون و 200 ألف جنيه لتحقيق الإستفادة لعدد 4.6 ألف نسمه من أهالي القرية.

ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية، أعطى محافظ الشرقية إشارة بدء التشغيل التجريبي لدخول المحطة الخدمة الفعلية، لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وعقب الإفتتاح حرص المحافظ على لقاء عدد من أبناء القرية للتعرف على مشاكلهم والإستماع لمطالبهم ، موجهاً الجهات المعنية بتلبيتها فوراً في إطار الإمكانيات المتاحة، حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وافتتاح مشروع الصرف الصحي بقريتهم لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لهم.