بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري من خلال ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين – شرطة البيئة و المسطحات المائية – الرقابة الإدارية – الرقابة التموينية ) تحت إشراف وحضور الدكتورة إيمان عليوة مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وإشراف الدكتور عبدالله الشملى مدير إدارة بلبيس حيث قام أطباء إدارة المجازر بالمديرية مع أطباء الصحة العامة بإدارة بلبيس بالإشتراك مع لجنة الرقابة التموينية قطاع تموين جنوب الشرقية بحضور الأستاذ عاطف العراقى و الأستاذ مصطفى بيومى.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٧) محاضر مخالفة وضبط ( ١٥٠٠ كجم ) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودواجن مجهولة المصدر و تم عمل المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.