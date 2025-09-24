قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة عبد الرحمن عبد العزيز للتعليم الأساسي بتل مرداس بقرية الأسدية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والمُقامة على مساحة    1406م ومكونه من  4 طوابق وتضم 11 فصل مدرسي بتكلفة 22 مليون و 768 ألف جنيه ، والتي تأتي إستكمالاً لسلسلة إفتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة ولتمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز أبو حماد.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية وأدار حواراً مع طلاب وطالبات المدرسة مؤكداً على ضرورة إستذكار الدروس أولاً بأول وعدم تأجيل عمل اليوم الي الغد ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل ويحصلوا على مراكز متقدمه على مستوي الجمهورية.

 أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

كما ثمن المحافظ مجهودات المجتمع المدني وإسهاماته بالتبرع بقطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية عليها لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

توجه محافظ الشرقية لقرية القطاوية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد وذلك لإفتتاح مدرسة القطاوية الإبتدائية والمُقامة على مساحة 1586 م ومكونة من 4  طوابق وتضم 16 فصل مدرسي بتكلفة 18 مليون و 448 ألف جنيه .

تفقد المحافظ الفصول المدرسية واطمأن على إستلام الطلاب الكتب المدرسية مؤكداً على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان إستمرارها لأكبر فترة ممكنة.

إستمع المحافظ لشرح معلمي اللغتين العربية والإنجليزية والتربية الدينية الإسلامية وأجرى إختباراً بسيطاً للتلاميذ على القراءة  و أوصاهم باستذكار دروسهم أولاً بأول وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد.

حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع طلاب وطالبات المدرسة وذلك لتشجيعهم على الحضور للمدرسة واكتساب العلم والمعرفة مؤكداً أن بالعلم ترتقي الأوطان وتنهض الأمم.

أعرب أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركتهم فرحتهم بالإفتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يضاف لقريتهم.

الشرقية محافظ الشرقية للتعليم الأساسي أبو حماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

أنغام

أنغام تشعل حماس الجمهور على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن وتكريم تاريخي

انغام

شفاءها في الغناء.. لميس الحديدي توجه رسالة إلى أنغام بعد حفلها في لندن

ناني سعد الدين

ناني سعد الدين: الحجاب ليس وراء قلة الأعمال المعروضة علي.. والمشكلة في الشللية

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد