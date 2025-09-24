بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة عبد الرحمن عبد العزيز للتعليم الأساسي بتل مرداس بقرية الأسدية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والمُقامة على مساحة 1406م ومكونه من 4 طوابق وتضم 11 فصل مدرسي بتكلفة 22 مليون و 768 ألف جنيه ، والتي تأتي إستكمالاً لسلسلة إفتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة ولتمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز أبو حماد.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية وأدار حواراً مع طلاب وطالبات المدرسة مؤكداً على ضرورة إستذكار الدروس أولاً بأول وعدم تأجيل عمل اليوم الي الغد ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل ويحصلوا على مراكز متقدمه على مستوي الجمهورية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

كما ثمن المحافظ مجهودات المجتمع المدني وإسهاماته بالتبرع بقطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية عليها لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

توجه محافظ الشرقية لقرية القطاوية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد وذلك لإفتتاح مدرسة القطاوية الإبتدائية والمُقامة على مساحة 1586 م ومكونة من 4 طوابق وتضم 16 فصل مدرسي بتكلفة 18 مليون و 448 ألف جنيه .

تفقد المحافظ الفصول المدرسية واطمأن على إستلام الطلاب الكتب المدرسية مؤكداً على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان إستمرارها لأكبر فترة ممكنة.

إستمع المحافظ لشرح معلمي اللغتين العربية والإنجليزية والتربية الدينية الإسلامية وأجرى إختباراً بسيطاً للتلاميذ على القراءة و أوصاهم باستذكار دروسهم أولاً بأول وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد.

حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع طلاب وطالبات المدرسة وذلك لتشجيعهم على الحضور للمدرسة واكتساب العلم والمعرفة مؤكداً أن بالعلم ترتقي الأوطان وتنهض الأمم.

أعرب أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركتهم فرحتهم بالإفتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يضاف لقريتهم.