زينب فهيم عقب استلامها كارنيه عضوية مجلس الشيوخ: تمكين المرأة بصدارة أولوياتي

أكدت الدكتورة زينب فهيم، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية بمحافظة الشرقية عقب تسلمها كارنيه عضوية المجلس أن أبرز الملفات التي ستضعها على أجندة عملها داخل المجلس تتمثل في قضايا الصحة والتعليم والمرأة، بالإضافة إلى العمل على طرح حلول عملية لمختلف المشكلات المجتمعية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز من دور المجلس في خدمة الوطن.

مصرع شخص وإصابة 12 في تصادم ميكروباص وسيارة جامبو بالشرقية وزير التعليم يتفقد مدارس الشرقية ويشدد على تطبيق لائحة الانضباط وأعمال السنة زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية عن أهم توصيات النهوض بمحصول الفاصوليا الخضراء

وأشارت فهيم إلى أن تمكين المرأة سيكون في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن وجودها اليوم تحت قبة مجلس الشيوخ يُعد أكبر دليل على جدية الدولة المصرية في دعم المرأة ومنحها المساحة الكاملة للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وصناعة القرار.

وأعربت الدكتورة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ عن سعادتها وفخرها باستلام كارنيه عضوية المجلس، قائلة.."أعتبر هذا اليوم محطة فارقة في حياتي، وأعد أهالي الشرقية وكل أبناء مصر أن أكون صوتهم الأمين تحت قبة المجلس، وأن أبذل قصارى جهدي في مناقشة القوانين والملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يليق بثقة القيادة السياسية ودعم شعبنا العظيم.

كما تقدمت عضو مجلس الشيوخ بخالص الشكر الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لدوره الهام والرئيسي في دعم وتمكين المرأة والمشاركة في الحياة السياسية والمجالس النيابية.