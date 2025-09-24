جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه في إطار جهود جامعة الزقازيق لتعزيز الإتاحة وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة لطلابها من ذوي الإعاقة، تسلمت الجامعة سيارة "جولف" كهربائية مقدمة كإسهام مجتمعي من الدكتور وديد وليم وآخرين، أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، وذلك دعما لمنظومة الخدمات الموجهة لهذه الفئة.

جاء ذلك بحضور وإشراف الدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة.

أضاف الدكتور خالد الدرندلي أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغا بملف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس روح التكافل المجتمعي والتعاون بين الجامعة وأبنائها وأساتذتها.

وقال نعمل على تعزيز الإتاحة في جميع منشآت الجامعة، وهذه السيارة تمثل إضافة حقيقية تسهم في تحسين حركة وتنقل طلابنا من ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم الكامل في العملية التعليمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إيهاب الببلاوي عن شكره وتقديره للدكتور وديد وليم على هذه المبادرة الكريمة، موضحا أن الجامعة تسعى دوما لتوسيع دائرة التعاون مع المؤسسات والأفراد للمساهمة في خدمة طلابها، خاصة ذوي الإعاقة.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس رؤية الجامعة نحو بناء بيئة تعليمية دامجة ومستدامة، لا تقتصر على تقديم خدمات أساسية فقط، بل تمتد إلى تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم الجامعية بشكل متكامل. ولذلك، تعمل الجامعة خلال الفترة المقبلة على تنفيذ خطة شاملة لزيادة وسائل الدعم والإتاحة داخل الحرم الجامعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.