قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه في إطار جهود جامعة الزقازيق لتعزيز الإتاحة وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة لطلابها من ذوي الإعاقة، تسلمت الجامعة سيارة "جولف" كهربائية مقدمة كإسهام مجتمعي من الدكتور وديد وليم وآخرين، أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، وذلك دعما لمنظومة الخدمات الموجهة لهذه الفئة.

جاء ذلك بحضور وإشراف الدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة.

أضاف الدكتور خالد الدرندلي أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغا بملف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس روح التكافل المجتمعي والتعاون بين الجامعة وأبنائها وأساتذتها.

وقال نعمل على تعزيز الإتاحة في جميع منشآت الجامعة، وهذه السيارة تمثل إضافة حقيقية تسهم في تحسين حركة وتنقل طلابنا من ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم الكامل في العملية التعليمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إيهاب الببلاوي عن شكره وتقديره للدكتور وديد وليم على هذه المبادرة الكريمة، موضحا أن الجامعة تسعى دوما لتوسيع دائرة التعاون مع المؤسسات والأفراد للمساهمة في خدمة طلابها، خاصة ذوي الإعاقة.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس رؤية الجامعة نحو بناء بيئة تعليمية دامجة ومستدامة، لا تقتصر على تقديم خدمات أساسية فقط، بل تمتد إلى تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم الجامعية بشكل متكامل. ولذلك، تعمل الجامعة خلال الفترة المقبلة على تنفيذ خطة شاملة لزيادة وسائل الدعم والإتاحة داخل الحرم الجامعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.

الزقازيق جامعة الزقازيق بيئة تعليمية ذوي الإعاقة بكلية الهندسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

نور إيهاب

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

جامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

المحشي المشكل

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

بالصور

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد