إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار خطة التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، قامت الإدارات المعنية بمديرية الصحة بالشرقية بزيارة ميدانية لمستشفى حميات الزقازيق، وذلك برئاسة الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد عيد مدير إدارة الطوارئ والاستقبال بالرعاية الحرجة وذلك لوضع تصور شامل لبدء تنفيذ خطة التطوير، والتي تتضمن إزالة المبنى القديم بالمستشفى والشروع في إنشاء مبنى جديد يواكب المعايير الحديثة، بهدف تحسين بيئة العمل الطبية وتقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى.

وأشار الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن التصور المبدئي للمبنى الجديد تضمن توصيفا وظيفيا دقيقا لأقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والمعامل، بالإضافة إلى استحداث عدد من الخدمات الطبية التي لم تكن متوفرة من قبل، مثل غرفة عمليات متكاملة، وعيادات متخصصة في التمثيل الغذائي، إلى جانب مجموعة من العيادات التخصصية الأخرى.

وأكد الدكتور أحمد عيد مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية علي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المستشفيات العامة والمتخصصة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن مستشفى حميات الزقازيق ستكون نموذجاً يحتذى به في مجال التطوير الطبي، بما يضمن خدمة صحية أكثر جودة وكفاءة لأهالي الشرقية.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى خلال الفترة الحالية، لحين استكمال خطة التطوير وتنفيذها على أرض الواقع، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق رضا المرضى.

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

