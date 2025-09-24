قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتحسين مستوى الخدمات الصحية.. مدير جديد لمستشفى القرين المركزي

محمد الطحاوي

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بتكليف مديراً جديداً لمستشفى القرين المركزي ، وذلك لضمان حسن سير إنتظام العمل بالمستشفى والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى ولضخ دماء جديدة.

وكان محافظ الشرقية خلال زيارته لمستشفى القرين المركزي تلاحظ له وجود بعض القصور في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى ليكلف وكيل وزاره الصحة بالمتابعة الدورية لأداء العاملين بالمستشفى من إدارة وأطباء وتمريض واتخاذ ما يلزم من إجراءات لصالح العمل.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية أصدر وكيل وزاره الصحة قراراً بتكليف الدكتور علي حسن أحمد بتسيير أعمال مدير مستشفى القرين المركزي لحين الإعلان عن الوظيفة وشغلها بالطرق القانونية.

أكد محافظ الشرقية إستمرار جولته الميدانية لمختلف المنشآت الخدمية والصحية لمتابعه السير العمل بها والتأكد من تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

