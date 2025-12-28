الخور أسقف بولس ساتي يترأس قداس عيد الميلاد للكلدان بمصر | صور

ترأس الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في بازيليك العذراء مريم سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

دعوة متجددة

وشهد القداس مشاركة عدد من الآباء الكهنة، وأبناء الكنيسة الكلدانية، حيث أكد الخورأسقف بولس ساتي، في كلمته خلال القداس، على رسالة الميلاد بوصفها دعوة متجددة إلى الرجاء، والمصالحة، مشددًا على أهمية أن يكون العيد مناسبة لتجديد الإيمان، وتعزيز روح الأخوّة، والتضامن بين أبناء الكنيسة، والمجتمع.

واختُتمت الصلاة بتبادل التهاني بين الحاضرين، متمنين أن يحمل عيد الميلاد المجيد الخير والسلام لمصر، والعالم أجمع.



