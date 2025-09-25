قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
بالصور

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

محمد الطحاوي

أكد الدكتور محمد عبد العزيز مدير الحضانات بمديرية الصحة بالشرقية أنه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، أنهت مديرية الشؤون الصحية أعمال التطوير والتجهيزات النهائية لقسم الحضانات بمستشفى منيا القمح المركزي، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية من إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة برئاسة الدكتور نصر شعبان مدير الإدارة، والدكتور أحمد عيد مدير الاستقبال والطوارئ، إلى جانب متابعة الدكتور محمد عبدالعزيز مدير الحضانات بمديرية الصحة بالشرقية، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية ومتابعة أعمال التطوير داخل القسم.

واضاف الدكتور محمد عبدالعزيز، مدير الحضانات بمديرية الصحة بالشرقية، إن تطوير القسم يمثل خطوة مهمة على طريق تحسين الخدمات الصحية للأطفال حديثي الولادة داخل المحافظة، مشيراً إلى أن القسم تم تجهيزة بأجهزة طبية متطورة تساهم في سرعة إنقاذ الحالات الحرجة وتقديم الرعاية المتكاملة لهم دون الحاجة لنقلهم لمستشفيات خارج الشرقية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن تشغيل القسم بعد التطوير سيُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة، حيث تم دعم القسم بعدد من الحضانات الحديثة وأجهزة التنفس الصناعي ووسائل متابعة دقيقة للحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستخفف كثيرا من الأعباء عن كاهل الأسر وتضمن حصول الأطفال على أفضل رعاية صحية ممكنة داخل المحافظة.

ويأتي هذا التطوير في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على دعم القطاع الصحي وتوفير بيئة علاجية متكاملة وآمنة للمواطنين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

بالشرقية بمديرية الصحة وزارة الصحة والسكان مديرية الشؤون الصحية بمستشفى منيا القمح المركزي

