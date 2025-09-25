قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الأسرة المعالة إلى مهجورة العائل.. الفئات المستحقة لصرف تكافل 2025
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا
بـ 500 جنيه.. كيف تشتري شهادة ادخار إسلامية من البنوك؟
إيران تتحدّى.. إسلامي يتعهد بإعادة بناء المواقع النووية رغم الهجمات الإسرائيلية والأمريكية
كامل أبو علي: عبد الله السعيد يشبه كريستيانو رونالدو
قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني
إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
يمنى عبد الظاهر

كشفت قناة الأهلي حقيقة الأنباء التي تم تداولها بتعاقد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع آدم وطني وكيل اللاعبين.

وقال الإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي: "من بين الحملات الموجودة على النادي الأهلي أن المغربي أشرف بنشرقي تعاقد مع آدم وطني كوكيل أعمال ليه".

أضاف: “لكن أنس لوبيدا وكيل أعمال بنشرقي أكد أن هذا الكلام غير صحيح وعار تماما من الصحة وبن شرقي لم ولن يجلس مع آدم وطني”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك، يوم 29 من الشهر الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

أشرف بن شرقي آدم وطني المغربي شوبير الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

ترشيحاتنا

جامعة دمنهور

كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور تحصل على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

حصد الشباب المركز الثالث

محافظ المنيا: فخورون بحصد المركز الثالث بمهرجان اكتشاف المواهب

صورة أرشيفية

بعد وفاة لاعب.. إلغاء بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للإعاقة في بورسعيد

بالصور

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

خل التفاح
خل التفاح
خل التفاح

أسعار بايك ‏U5‎‏ بلس موديل 2025 في السعودية

بايك U5 بلس
بايك U5 بلس
بايك U5 بلس

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد
تضخم الكبد
تضخم الكبد

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد