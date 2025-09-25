قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني

كشفت قناة الأهلي حقيقة الأنباء التي تم تداولها بتعاقد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع آدم وطني وكيل اللاعبين.

وقال الإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي: "من بين الحملات الموجودة على النادي الأهلي أن المغربي أشرف بنشرقي تعاقد مع آدم وطني كوكيل أعمال ليه".

أضاف: “لكن أنس لوبيدا وكيل أعمال بنشرقي أكد أن هذا الكلام غير صحيح وعار تماما من الصحة وبن شرقي لم ولن يجلس مع آدم وطني”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك، يوم 29 من الشهر الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.