البنك الأهلي ووادي دجلة حبايب في الدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي، مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة فى الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح البنك الأهلي التهديف فى الدقيقة 63، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء بتسديدة أرضية عن طريق أحمد ياسر ريان سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأدرك وادي دجلة هدف التعادل فى الدقيقة 83، بعد ركلة ركنية لوادي دجلة نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها سيف تقا بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وبهذه النتيجة يحافظ وادي دجلة على المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وأرتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 9 محتلاً المركز الخامس عشر.

وفى الدقيقة الـ5 ،بعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة ألغى قرار ركلة الجزاء واحتسب ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

وجاء هدف محقق ضائع للبنك الأهلي برأسية عن طريق أحمد النادري من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عمرو حسام ببراعة وأنقذ مرماه في الدقيقة 28.

ونفذت ركلة حرة مباشرة للبنك الأهلي في وسط ملعب وادي دجلة من جهة اليمين، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى الزناري برأسية مرت بشكل بعيد عن المرمى في الدقيقة 37.

تشكيل وادي دجلة لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: سيف تقا، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، شادي ماهر.

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، ميس كاندروب.

خط الهجوم: يوسف ويا، أحمد فاروق، محمود دياسطي.



وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، إسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، احمد النادري، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي

خط الهجوم: احمد ياسر ريان، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحى، محمد بن شرقي، احمد امين اوفا، محمود الجزار، احمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، ياو انور ،احمد متعب.



