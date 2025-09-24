الغندور يوجه رسالة لتتويج نادي بيراميدز أمام أهلي جدة

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة للجمهور المصري بعد فوز بيراميدز علي نادي أهلي جدة السعودي وحصده لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة كأس إنتركونتينينتال، بثلاثية لينتهي اللقاء بنتيجة 3/1.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"فيه ناس كثير اوي زعلانة انك تبارك لبيراميدز النادي المصري اللي كسب اهلي جدة في السعودية و اللي عنده لاعبين بملايين الدولارات وسط ٦٠ الف متفرج".



وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة استعدادا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد التتويج بلقب كأس القارات الثلاث.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي السعودي بملعب الإنماء في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث في إطار كأس الإنتركونتيننتال.

وتصل البعثة إلى القاهرة مساء اليوم بعد التتويج باللقب وأداء مناسك العمرة في مكة، استعدادا لبدء التجهيز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.