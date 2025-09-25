ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس السيد أحمد حرز الله ، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية من قطاع تموين الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي بالمرور على الأنشطة والأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير (8) تقارير إثبات حالة حيال مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات المعجن.

وتم ضبط (٨ أطنان) مواد غذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل مصانع بمدينة العاشر عبارة عن (٥ أطنان) ملح طعام داخل مصنع لتصنيع التوابل بدون فواتير او أى مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (١٠٣٨٠) جنح العاشر ضد صاحب المصنع و( طن) أرز ، و(٥٠٠٠) عبوة جبنة بيضاء زنة العبوة الواحدة (٨٠) جراماً بإجمالي (٤٠٠) كجم ، و(٥٠) كرتونة حلاوة طحنية بإجمالي وزن (١٠٨) كجم وجميع المضبوطات بدون فواتير او أى مستندات ورقية تدل على مصدرها ، وتم ضبطها داخل مصنع لتحضير الواجبات الغذائية بالعاشر وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (10381) جنح العاشر ضد صاحب المصنع .

كما تم ضبط ( ٥٠٠) كيس شفاف مقرمشات زنة الكيس الواحد (١.٦) كجم بإجمالي وزن (٨٠٠) كجم مقرمشات بدون بيانات داخل مصنع لتصنيع مقرمشات للأطفال بالعاشر، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (١٠٣٨٢) جنح العاشر ضد صاحب المصنع.

أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.