وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
كمل الزغروطة خلى الفرحة تكمل| مبادرة للتوعية بمخاطر زواج الأقارب في الشرقية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء وكذلك التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم الندوات التثقيفية والمبادرات التوعوية التي تستهدف جميع فئات المجتمع.

 وفي هذا الإطار أشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى انطلاق فعاليات مبادرة (كمل الزغروطه خلي الفرحة تكمل) وذلك بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة ومؤسستي" مصر بلا مرض – فاهم للدعم النفسي" وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمكتبة البابوي للمشروعات والتي تستهدف الأعمار السنية للجنسين من ١٨ سنة فيما فوق بهدف التوعية بمخاطر زواج الأقارب وأهمية إجراء فحوصات طبية ما قبل الزواج.

وأضاف وكيل وزاره التضامن الاجتماعي إلي أنه تم تدريب (٩٣٠ ) رائدة ريفية للمشاركة في المبادرة  من خلال حملات ترك الأبواب وذلك بعد ان تم تدريبهم و شرح أهداف المبادرة التي تستهدف التوعية بمخاطر زواج الأقارب وضرورة عمل الفحص الطبي قبل الزواج، والتوعية بالأمراض الشائعة من زواج الأقارب، والتنويه عن المدة الزمنية للمبادرة والفئات المستهدفة لتحقيق المستهدف من المبادرة والوصول إلى مجتمع صحي وسليم.

وأوضح  وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية صحة الأسرة وبناء مجتمع سليم، من خلال نشر الوعي بمخاطر زواج الأقارب وما يترتب عليه من أمراض وراثية واضطرابات نفسية قد تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

