صحة الشرقية تنفذ 58 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الفرق الطبية المتحركة بالوحدات الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ (٥٨٧٥٥) زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم بالقرى من خلال (١٢٥) مركزاً طبياً موزعاً على جميع الإدارات الصحية بنطاق المحافظة وذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الإنتشار المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة ، وقاموا بتقديم (٢٠٤٩) زيارة منزلية لكبار السن أمس الجمعة وزيارة منزلية لـ (٣٤) حالة لذوي الهمم وإحالة ٣ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح الفراش كما وصل إجمالى عدد الزيارات التى تم تنفيذها على مدار(٥٢) أسبوعاً لـ (٥٨٧٥٥) زيارة منزلية والخدمات الطبية تتضمن الكشف على أمراض "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة".

وأشار محافظ الشرقية إلى إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية "كبار السن " تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق ٦٥ عاماً من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية.