وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ ذراع مريض من البتر بمستشفى أبوكبير

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أبو كبير المركزي، بقيادة الدكتور أحمد محمدي أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور علي الساعاتي أخصائي التخدير، ومشاركة رباب شحاتة أخصائي تمريض العمليات، نجح في إجراء جراحة عاجلة وذات مهارة بعد منتصف الليل لإنقاذ ذراع مريض من البتر، إثر تعرضه لإصابة قطعية نافذة بالجهة الأمامية لمفصل الكوع الأيمن.

وأضاف أنه يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة بأعلى مستويات الجودة، وذلك تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي أن المريض تم استقباله بقسم الاستقبال والطوارئ، وكان يعاني من نزيف حاد نتيجة جرح قطعي نافذ تسبب في إصابة الشريان العضدي، وقطع كامل بالشريان الزندي، بالإضافة إلى إصابة بالوريد السطحي الملكي، وعلى الفور تم نقله إلى غرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي في إعادة إصلاح الشريان العضدي، وتسليك وإصلاح الشريان الزندي، وكذلك إصلاح الوريد الملكي، مما أسفر عن إنقاذ الذراع من البتر.

وأكد محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن عيادة الأوعية الدموية بمستشفى أبو كبير المركزي، والتي تعمل يوم السبت من كل أسبوع، تقدم خدمات طبية متنوعة، تشمل "إجراء جميع عمليات وصلات الغسيل الكلوي الطبيعية والصناعية، وتركيب القساطر المؤقتة والمستديمة لمرضى الغسيل الكلوي، وعلاج دوالي الساقين بالجراحة والليزر والحقن، وعلاج القدم السكري المصاحب بقصور الدورة الدموية الطرفية، وعلاج جلطات الأوردة السطحية والعميقة، بالإضافة إلى تركيب جهاز البورتكاث لمرضى الأورام"، وذلك وفقاً لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتوسع المستمر في تقديم خدمات طبية شاملة للمرضى.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وللدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية واللجنة العلمية بالمديرية، وللدكتورة أميرة خلف مديرة مستشفى أبو كبير المركزي، وللدكتور مجدي عبدالناصر وكيل المستشفى، وللدكتور محمود مشرف رئيس اللجنة العلمية بالمستشفى، ولجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، تقديراً لجهودهم المخلصة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة جراحة الأوعية الدموية مستشفى أبو كبير المركزي

